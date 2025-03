Da Firenze: 'Invitiamo la sindaca a valutare il rinvio di Fiorentina-Juventus'. Gli scenari

Getty Images



Le dichiarazioni di Draghi

Viola Park allagato: strutture in difficoltà



Quali scenari per la partita?

L’emergenza maltempo che ha colpito Firenze e le zone limitrofe nelle ultime ore sta sollevando interrogativi sulla disputa del big match tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica prossima. A sollevare la questione è stato(FdI), vicepresidente del consiglio comunale di Firenze, che ha invitato la sindaca Dario Nardella a valutare l’opzione di un rinvio dell’incontro.Draghi ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione meteorologica e alle conseguenze che potrebbe avere sull’evento sportivo: "Invito la sindaca a". La decisione, dunque, potrebbe essere presa nelle prossime ore in base all’evoluzione del quadro climatico e delle condizioni di sicurezza per tifosi e squadre.A conferma della criticità della situazione, anche il Viola Park, il moderno centro sportivo dellaa Bagno a Ripoli, ha subito gli effetti delle forti piogge.La Fiorentina aveva già pianificato per il pomeriggio odierno una sessione di allenamento in palestra, scelta che si rivela ora ancor più adeguata considerando le condizioni dei terreni di gioco.La decisione sul possibile rinvio della sfida traOltre all’aspetto sportivo, c'è anche un tema legato alla sicurezza di tifosi e cittadini, considerando che il maltempo sta già causando disagi nella regione. Un eventuale rinvio sarebbe quindi deciso non solo per questioni logistiche legate alla partita, ma anche per garantire l'incolumità di tutti gli spettatori attesi al Franchi.