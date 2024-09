Un parametro zero che fa gola

Riflettori su Pepi

L'amichevole in programma oggi tra USA e Canada, ovvero due delle squadre che insieme al Messico ospiteranno i Mondiali del 2026, vedrà larecitare il ruolo della spettatrice interessata, pronta a mettere gli occhi su due dei potenziali protagonisti del match. Uno per parte.Tra gli osservati speciali - su sponda canadese - ci sarà sicuramente. L'attaccante del Lille, finito da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli, vedrà scadere il proprio contratto con il Lille. Il classe 2000 destinato a diventare un parametro zero di lusso tra pochi mesi, è il riferimento offensivo della Nazionale canadese e c'è da scommettere che la concorrenza non mancherà.Sul fronte a stelle e strisce, gli uomini di mercato bianconeri sono chiamati a monitorare la performance diche, secondo Tuttosport, non è affatto un nome nuovo negli ambienti bianconeri. Anzi. l'attaccante di proprietà del PSV - guarda a caso prossimo avversario della Juventus in Champions League - era già stato accostato a Madama nel 2021. Morale della favola, la Juventus lo segue e avrà modo di vederlo in azione non solo stasera, ma pure all’esordio in Champions League all’Allianz Stadium di martedì 17 settembre.