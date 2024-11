Martedì 5 novembre alle 21 lasarà ospite delper la sfida di Champions League. Una sfida sul campo ma con uno sguardo anche al mercato. Tra gli osservati speciali c'è certamente Jonathanin scadenza di contratto ed al momento con poche chance di rinnovo oltre che corteggiato da molte big italiane ed europee. A lui però, come riferisce oggi Tuttosport, si aggiunge un vecchio pallino del dt Cristiano Giuntoli. Si tratta di Edon, attaccante kosovaro classe 1999 proprio in forza al Lille. La Vecchia Signora quindi martedì avrà la prima occasione per osservarli da vicino.