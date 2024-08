Chiesa-Frattesi: scambio secco? Cosa filtra

Lo scenario sarebbe clamoroso, ma allo stesso tempo rischia di diventare una delle tracce più calde di questo mese d'agosto. Secondo quanto riferito da Tuttosport,potrebbero mettere in piedi uno scambio di mercato che, solamente fino a pochi giorni fa sembrava pura utopia:in nerazzurro ea Milano.Uno scenario clamoroso, appunto. Ma che ora potrebbe prendere corpo proprio grazie alla volubilità della materia applicata al calciomercato. L'Inter monitora, a fari spenti, la situazione relativa a Chiesa, consapevole che un profilo con quelle caratteristiche possa permettere alla squadra di Simone Inzaghi di completare un ulteriore step. Prenderlo a zero nel 2025 sarebbe un colpo alla Marotta, sia chiaro, ma la possibilità di anticipare un innesto di questo livello di una stagione può fare tutta la differenza del mondo.Lo scambio, a onore del vero, farebbe felice anche la Juventus perché ai bianconeri - in attesa di sciogliere il nodo Koopmeiners - un centrocampista di quello stampo manca eccome: un profilo in gradi sparigliare le carte, bravissimo ad inserirsi e con una certa propensione per il goal. Tutti requisiti che andrebbero sicuramente a fare felice Thiago Motta.Come sottolinea Tuttosport, qualora lo scenario assumesse i contorni della realtà, non si tratterebbe di uno scambio secco, bensì di uno scambio con conguaglio in favore dell'Inter. La Juve, dunque, oltre al cartellino di Chiesa potrebbe versare nelle casse dell'Inter circa 10 milioni di euro per completare quella che a tutti gli effetti diventerebbe una delle operazioni più clamorose dell'estate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui