Lavuole trovare una collocazione, magari in Premier League, per il centrocampista brasiliano Arthur, non partito nel corso del mercato estivo e che al momento si allena alla Continassa separatamente dal gruppo squadra. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport la cessione del centrocampista brasiliano potrebbe portare ad un tesoretto che la Vecchia Signora potrebbe decidere di investire su un vice per Dusan Vlahovic, il primo nome sembra essere quello di Kalimuendo del Rennes che però potrebbe costare circa 25 milioni di euro, Cristiano Giuntoli ora è al lavoro per riuscire a trovare una sistemazione.