Lasi è vista sfumare Jean Clairedel Nizza alle battute finali della trattativa. Alla fine la storia è ormai nota e ad avere la meglio è stato il West Ham. Certo è che la dirigenza bianconera è al lavoro per un nuovo rinforzo in difesa da regalare a Thiago Motta. Quando? Se non si riuscisse già per la prima di campionato contro il Como l'obiettivo è averlo al massimo per le due settimane seguenti. Come riferisce oggi Tuttosport i nomi sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta al momento sono molteplici. Clicca su "vai alla gallery" per scoprire i nomi che piacciono alla Vecchia Signora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui