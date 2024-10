Il grave infortunio, con conseguente lungo stop, perpotrebbe spingere laa tornare sul mercato per puntellare il pacchetto difensivo in vista della sessione di riparazione che scatterà il prossimo gennaio. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbero due i nomi finiti sul taccuino di: il primo è quello di, difensore olandese di proprietà del Bologna che Thiago Motta ha già allenato in rossoblù. Il secondo è quello di, talentuoso difensore di 18 anni che con l'Ajax ha già giocato più di 70 partite ufficiali.