Juventus, le ultime su Armando Broja

Ilfa sul serio: dopo aver concluso l'affare per assicurarsi Ciro Immobile ora ci prova ancora per un giocatore di Serie A, si tratta di Arek. Il centravanti polacco della Juventus non infatti non è considerato incedibile (unici intoccabili nel reparto offensivo Vlahovic e Yildiz). Ecco quindi che Arek potrebbe lasciare la Juventus già nel corso di questa sessione di mercato. Dirigenza bianconera che è già al lavoro per il sostituto in caso di partenza del polacco classe 1994 come riferisce oggi Tuttosport.Il sostituto risponde al nome di Armando Broja. In forza al Chelsea con cui ci sono stati già dei contatti e continuano ad essere frequenti. La Vecchia Signora vorrebbe un prestito. Trattativa che potrebbe accendersi compatibilmente all'uscita di Milik.





