Nella giornata di ieri a Marsiglia c'è stato un colloquio esplorativo tra il Benfica e l'agente Federico. Proprio l'agente del centrocampista brasiliano. Rimasto a Torino nella sessione estiva di calciomercato, si allena a parte alla Continassa ancora ma è alla ricerca di una sistemazione ideale per gennaio. Alleggerendo così il monte ingaggi della Vecchia Signora complici i suoi 5 milioni percepiti all'anno. Non solo però, la sua cessione alpotrebbe far decisamente sorridere la Juventus.Infatti, come riferisce oggi Tuttosport, la Juventus gradisce molto il difensore dei portoghesi classe 2003. Richieste molto elevate, clausola rescissoria da 100 milioni di euro e una richiesta di 30/40 milioni per la cessione, troppi per il mercato di gennaio di Madama che spera in un prestito (anche oneroso). A lavorare è anche Jorge Mendez l'agente del giocatore che sta facendo leva sul fatto che non giochi con continuità, tre esclusioni consecutive in campionato per scelta tecnica. La Juventus quindi ora ci crede, anche grazie ad Arthur che potrebbe ammorbidire i lusitani.





