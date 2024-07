Il centrocampista brasiliano classe 1996è al momento sul mercato. Ha fatto ritorno a Torino e visite mediche al JMedical ma è certamente in uscita dalla Juventus. Stando a quanto riferisce Tuttosport il prezzo fissato dalla Vecchia Signora per cedere il giocatore è di circadi euro, per una cessione a titolo definitivo. La volontà è quella di cedere con il chiaro obiettivo di monetizzare. Ci sono tre club di Premier League che hanno manifestato interesse per il brasiliano classe 1996, si tratterebbe di Everton, Newcastle e Wolverhampton. Per ora però è soltanto interesse, nessuna trattativa avviata.