Juventus, quale futuro per Arthur?

Lista degli esuberi della Juventus, non solo Filipcome ormai noto, ma anche il centrocampista brasilianoche come ormai consuetudine si trova alla ricerca di una sistemazione nel corso della sessione estiva di calciomercato. Inizialmente l'ipotesi con più credito sembrava essere un suo ritorno alla Fiorentina dove già ha giocato nel corso della scorsa stagione con buona parte dell'ingaggio però a carico della Juventus. Oggi, come riferisce Tuttosport l'ipotesi viola è stata scartata.Nella giornata di ieri il centrocampista brasiliano è stato proposto anche alla Lazio che però avrebbe risposto "no grazie". C'è anche da segnalare un timido interesse del Paok ma non sembrerebbe scaldare gli animi. Quindi al momento il futuro di Arthur resta incerto ma lontano della Juventus.





