Lo avrete visto tutti, o quasi, in campo ieri sera con la maglianella gara contro l'Italia. Il centravanti della nazionale albanese Armandoche in fondo era un osservato speciale. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport infatti il giocatore della nazionale albanese che è di proprietà delsarebbe finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Infatti, il direttore sportivo è alla ricerca di un vice per Dusan Vlahovic qualora Moise Kean dovesse lasciare Torino e la Juventus. Ipotesi che al momento sembra essere probabile, ecco perchè il nome di Armando Broja, l'attaccante che ieri sera ha sfidato l'Italia, potrebbe tornare attuale.