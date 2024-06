Areknon sta disputando gli Europei con la sua Polonia complice l'infortunio al menisco rimediato nel corso dell'ultima amichevole internazionale contro l'Ucraina. Intervento chirurgico eseguito al JMedical e circa un mese e mezzo ai box, il verdetto quindi è chiaro: niente Europeo per Arek. Cambia di conseguenza anche il mercato, infatti il classe 1994 era considerato in uscita dalla Juventus mentre ora potrebbe restare a Torino. Stando però a quanto riferisce oggi Tuttosport potrebbe essere inserito nella trattativa con il Nizza per portare a Torino il centrocampista Khephren. Ai francesi non convince soltanto l'ingaggio di Arek: 3 milioni a stagione.