Chi è Andrija Maksimovic?



Andrija Makismovic, le caratteristiche



Andrija Maksimovic, quanto costa?

Sugli spalti di San Siro, come riferisce oggi Tuttosport, erano presenti gli scout della Juventus. Il motivo? Nel mirino della dirigenza bianconera ci sarebbe finito Andrijadella Stella Rossa di Belgrado.Un fantasista, classe 2007, ritenuto tra gli astri nascenti del calcio europeo. È nato il 5 giugno 2007 a Novi Pazar, in Serbia. Dall'Under 15 veste le maglie delle giovanili della propria nazionale. Ha collezionato 18 presenze e cinque reti. Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, da questa stagione inizia ad affacciarsi in prima squadra.È mancino, può giocare sia alle spalle di una punta che alle spalle di due. Una sorta di trequartista. Può però anche essere impiegato sull'esterno, si trova particolarmente a suo agio nella corsia di destra in modo da potersi liberare ed andare alla conclusione con il suo piede preferito. Rapido e abile nel dribbling, fornisce parecchi assist.Secondo Transfermarkt il valore di mercato del classe 2007 è di 1 milione di euro. Legato al club di Belgrado fino al 30 giugno 2027, il suo ingaggio non è noto al momento.





