Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco che per la Juventus potrebbe essere arrivata l'ora di far tornare per la terza volta a Torino il centravanti spagnolo Alvaro. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport infatti la Vecchia Signora sarebbe ingolosita dalla clausola rescissoria di soltantoper portare Alvaro a Torino. Non andrebbe escluso che nella trattativa potesse essere inserito l'attaccante italiano Moiseche in stagione ha messo a segno zero gol ed è sul mercato ma soprattutto alla ricerca del riscatto.