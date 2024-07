La partenza pressoché scontata di Soulé e quella - potenziale - di Chiesa impongono alla Juve di intervenire sul mercato. Secondo Tuttosport, ecco che Thiago Motta - in caso di doppia uscita - potrebbe spingere le manovre di mercato su un autentico jolly offensivo, magari per sopperire alla carenza di ali. Ed è in questa accezione che torna in auge il nome di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, in grado di agire sia da esterno offensivo, che da vice Vlahovic o addirittura da rifinitore qualora Thiago Motta optasse per un passggio in pianta stabile al 4-3-2-1. Qualora la Juve decidesse di puntare sul classe 2002 sarebbe chiamata ad investire una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Morale? Anche in questo caso saranno determinanti i soldi ricavati dalle cessioni.