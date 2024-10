Inter-Juventus, la coreografia di San Siro

Inter-Juventus è il derby d'Italia, calcio d'inizio alle 18 e riflettori totalmente puntati su San Siro per una sfida che infiamma i cuori dei tifosi e degli appassionati. L'impianto di Milano ha fatto registrare come di consueto un tutto esaurito per il big match. Che atmosfera ci sarà quindi a San Siro? Certamente quella delle grandi occasioni, come riferisce oggi Tuttosport infatti è prevista una coreografia.Per la gara è pronta una coreografia in stile kolossal che coprirà tutto lo stadio e per la quale verranno distribuite circa cinquantamila bandierine. Accoglienza bollente quindi per i bianconeri.