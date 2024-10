Inchiesta Ultras Inter e Milan: cosa rischiano i club sul piano sportivo

Il precedente della Juventus

Da una parte laprosegue le sue indagini sull'inchiesta Ultras di Inter e Milan e in questi giorni sentirà alcuni tesserati dei due club comeil capitano rossonero Calabria. Allo stesso tempo, in parallelo agirà la Procura Federale che ha già chiesto ai colleghi della giustizia ordinaria la messa a disposizione degli atti.Il procuratoree una volta esaminati i documenti milanesi deciderà se procedere o archiviare. Nel primo caso, specificherà una ipotesi di illecito indirizzando il cammino. L’articolo di cui sentiremo parlare, riferisce Tuttosport, è il numero 25, a tema “Prevenzione di atti violenti”. Il comma 1 sottolinea chee non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione da euro 10.000 a euro 50.000 per le società di serie A”. Il comma 10 invece specifica cheche non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. Le sanzioni previste (art. 9) sono le seguenti: ammenda con diffida;; inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa.C'è un precedente di pochi anni fa che riguarda la Juventus come è noto. L'allora presidente del club,, si legge sul quotidiano, venne inibito per un anno (riduzione in appello: 3 mesi più 100mila euro di multa) così come il direttore commerciale Francesco Calvo. Il club ricevette una multa da 600mila euro.che richiama ai “principi di lealtà, correttezza e probità” e contempla financo penalizzazione di uno o più punti in classifica.La Juventus denunciò, si rese parte civile, collaborò in modo fattivo con le autorità.