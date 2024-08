Laè ancora alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo dopo che è saltata la trattativa di Jean Clair Todibo. Rinforzi difensivi sono prioritari per Thiago Motta per questo la dirigenza bianconera valuta anche opportunità a parametro zero. Tra queste sarebbe stato proposto alla Juventusdel Borussia Dortmund. Stando a quanto riferisce Tuttosport il giocatore era stato già accostato al Bologna in seguito al divorzio dal club di Bundesliga. La Juventus al momento avrebbe già altre idee per il mercato ma non è da escludersi che la situazione cambi negli ultimi giorni di agosto, verso la chiusura del mercato.