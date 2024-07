Cristiano Giuntoli prova lo sgarbo al Napoli per Buongiorno

Cristianoprova il grande colpo: soffiare alil difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Il giocatore da tempo è apprezzato dalla Juventus, in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare i granata. Destinazione? Napoli, come riferisce Tuttosport, dove due ex juventini come Giovanni Manna e Antonio Conte lo aspettano.La Juventus però avrebbe provato ad inserirsi nella trattativa, sperando l'offerta recapitata ai granata. Giuntoli metteva sul piatto 42 milioni più 5 di bonus. Buongiorno però che è approdato al Toro a sette anni non avrebbe accettato il trasferimento in bianconero, diretta ed eterna rivale dei granata. Giuntoli inoltre è forte di un rapporto privilegiato con Riso, agente del giocatore. Da non escludersi un ulteriore assalto, anche se Buongiorno per ora declina: vuole solo il Napoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui