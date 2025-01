Tuttosport - Giuntoli ha parlato con il Chelsea di Vlahovic

Asse Juventus-Chelsea: si è parlato anche di Vlahovic?

Asse caldo trasul mercato. Cristiano Giuntoli, come riferisce Tuttosport, è stato avvistato a Londra nelle ultime ore per portare avanti i dialoghi con il club inglese, che si concentrano soprattutto su Renato Veiga.Tuttavia, si legge, con il Chelsea è stato affrontato anche un altro argomento che può scaldarsi nei prossimi giorni:. "La situazione del bomber serbo è sempre più in bilico: il divorzio in estate sembra certo, in mancanza di un rinnovo del contratto fino al 2026 che possa consentire di spalmare le cifre elevatissime di ingaggio. Ma la separazione potrebbe arrivare anche prima, se dovesse concretizzarsi un’offerta da almeno 50 milioni: per meno, Giuntoli non si siede al tavolo a trattare".