Perché interessa alla Juventus?



La strategia sul mercato

Le vie del mercato non smettono mai di sorprendere, e la vicenda che legaalla Juventus sembra inserirsi perfettamente in questa narrativa. L’attaccante tedesco, classe 1993, attualmente al West Ham, potrebbe diventare un'opzione concreta per i bianconeri, soprattutto in caso di complicazioni nel recupero di Arek. Ne scrive Tuttosport.è approdato al West Ham durante l’estate 2024 dal, con un trasferimento da 26 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il suo impatto inè stato modesto: soltanto 4 presenze e un gol, complici un’infiammazione al tendine d’Achille e difficoltà di adattamento al nuovo contesto. Questi risultati contrastano nettamente con il rendimento prolifico mostrato in, dove il tedesco ha accumulato 15 reti in 42 partite con il Dortmund, 49 gol in 125 gare con il Werder Brema e 24 reti in 80 presenze con l’Hannover.L’interesse della Juventus sarebbe alimentato da ragioni extracalcistiche:avrebbe espresso il desiderio di lasciare temporaneamente il calcio inglese per questioni personali, spingendo il suo entourage a sondare il terreno per un trasferimento in prestito. La Serie A, e in particolare la, rappresenterebbero per il giocatore una possibilità intrigante di rilancio, soprattutto considerando il fascino della maglia bianconera.L’eventuale operazione, al momento in fase embrionale, dipende anche dall’evoluzione del recupero di Milik, che potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo entro metà dicembre. Se le condizioni del polacco non saranno giudicate affidabili per sostenere il resto della stagione,potrebbe diventare una soluzione tampone a gennaio.Nonostante un contratto con ilvalido fino al 2028 e una valutazione di mercato intorno ai 20 milioni di euro, l’opzione di un prestito potrebbe rendere l’operazione più abbordabile per le casse juventine. Resta da vedere se il club inglese sarà disposto ad agevolare l’uscita temporanea del giocatore., con i suoi 14 gol in 22 presenze in Nazionale, ha dimostrato di essere un attaccante di razza. Riuscirà a rilanciarsi in bianconero e aggiungere peso all’attacco della Juventus? La risposta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.