Filipè uno dei giocatori che non rientra nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta e che quindi potrebbe lasciare la Juve in questa sessione di mercato estiva. Il suo agente, Lucci, sta valutando le opzioni possibili per il serbo. Stando a quanto riferisce Tuttosport nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto con l'Atletico Madrid ma il club maggiormente interessato al giocatore serbo è il Fenerbache. In Premier il serbo piace al Crystal Palace di Glasner che lo ha già allenato all’Eintracht Francoforte, vincendo insieme l’Europa League. Si attendono evoluzioni riguardo il futuro del giocatore che comunque non rientra nei piani della Juventus per la prossima stagione, cessione vicina.