Il rinnovo di Federicocon laè decisamente in alto mare. Il suo contratto scade tra un anno, 2025 ed al momento le possibilità di rinnovo sembrano essere decisamente basse. L'ipotesi più probabile è che la Juventus decida di cederlo già in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero tra un anno quando sarà in scadenza. Come riferisce oggi Tuttosport la squadra in pole sarebbe la Roma.Infatti, negli scorsi mesi si erano mossi per alcuni sondaggi esplorativi prima ile poi il, senza poi affondare il colpo. Negli ultimi venti giorni però la dirigenza giallorossa avrebbe infatti incontrato già due volte Fali Ramadani, agente del giocatore, la volontà è quella di regalare a Daniele De Rossi un rinforzo importante per la sua rosa.La Juventus è scesa nella richiesta: chiede 50 milioni. La Roma a Federico offre un triennale con opzione per il quarto anno da 5,5 milioni a stagione che renderebbero Chiesa il più pagato della rosa dopo Paulo Dybala. Settimana prossima un altro appuntamento che potrebbe portare a formulare la prima offerta. La Roma spera di chiuderla ulteriormente al ribasso: attorno ai 15-20 milioni.





