Federico Chiesa, l'Europeo come occasione di ritrovare sé stesso



Juventus, quale futuro per Federico Chiesa?

Era stato un protagonista assoluto allo scorso Europeo vinto dagli azzurri, stiamo parlando di Federico. L'attaccante della Juventus infatti a suon di gol e dribbling aveva trascinato la squadra allora allenata da Roberto Mancini alla vittoria finale della competizione a. Gli azzurri ora si presentano da campioni d'Europa in carica ma quella versione di Chiesa sembra decisamente lontana dall'attuale.Nelle prime tre gare del girone l'esterno classe 1997 non ha assolutamente, anzi, è anche stato poco servito dai compagni e nella gara decisiva contro la Croazia il CT Lucianolo ha fatto partire dalla panchina. Pochi dribbling, pochi guizzi decisivi, niente di particolare da segnalare. Contro la Svizzera questa sera alle 18 sarà un'occasione chiave, da non perdere, per far ufficialmente partire l'Europeo di Federico che, fino a qui, è stato opaco.Il contratto che lo lega alla Juventus è in scadenza nel 2025. Questa è ormai storia nota. Il rinnovo è sempre più complesso, non impossibile, però il suo attuale valore è attorno ai 25 milioni, qualora le sue prestazioni all'Europeo in azzurro migliorassero crescerebbe anche il suo valore. La Juventus ora spera.





