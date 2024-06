Juventus, Federico Chiesa può andarsene a parametro zero?

Chiesa, i prossimi passi sul futuro

Tutti gli scenari sono aperti perCome riferisce Tuttosport, l'addio a parametro zero tra un anno,è un'ipotesi, ma lo sono anche una cessione quest'estate o un rinnovo e un lungo futuro in bianconero.Tra i progetti della Juve ha un'importanza capitale la riduzione del monte ingaggi e passa anche da unChiesa invece, scrive il quotidiano, l'aumento lo vorrebbe sostanziale, anche perché l'ingaggio, al di là dell'aspetto economico, è pure la prova concreta dell'effettiva importanza di un giocatore. E l'esterno oggi, nella Juventus non è considerato indispensabile. Per questo non ci sarebbe da stupirsi seSe non si arrivasse ad un'intesa, l'agente di Chiesa avrebbe altri incontri con club italiani.Complicati, perché la Juve, si legge, chiederebbe 40 milioni e l'ingaggio sarebbe un problema anche per loro (che inoltre non giocheranno la Champions). Diverso invece sarebbe se alla finestra spuntassero i club esteri, in particolare quelli della Premier League, che avrebbero le risorse economiche per l'investimento. Per questo,per il futuro di Chiesa., aggiunge Tuttosport, ma con ancora un bivio che potrebbe evitare quel finale. Legato al fatto che, come sta tentando di fare Spalletti,Se così fosse, tutto si aggiusterebbe, anche la trattativa per il rinnovo con la Juventus.