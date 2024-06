è un obbiettivo molto concreto della, tale che il club bianconero si è avvicinato enormemente al brasiliano. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'arrivo del centrocampista non allontanerebbe per nulla un possibile arrivo dL'olandese piace molto al club bianconero e l'infortunio non cambia assolutamente i piani del club bianconeri. Sempre secondo il quotidiano,starebbe pensando di abbassare le richieste dell', pari a 60 milioni. Possibile anche l'inserimento di una contropartita tecnica comeoppure