Un fine settimana trascorso con la famiglia in occasione del matrimonio del fratello Diego. Una buona occasione per non pensare alle pressioni del calcio. Questi sono stati gli ultimi due giorni di Giovanni. Il terzino (e capitano) del Napoli finito nel mirino delle critiche dei tifosi insieme al suo agente Mariodopo le battaglie mediatiche degli ultimi giorni. Come riferisce oggi Tuttosport.Il giocatore è in rotta con i partenopei essendosi sentito solo in un momento importante. Complice anche quella sostituzione a pochi minuti dalla fine della gara contro il Lecce che gli è costato un'uscita tra i. Nonostante Giovanni ci avesse sempre messo la faccia nelle contestazioni dei tifosi per i risultati della squadra.Il club azzurro vorrebbe cedere il suo capitano all'estero, per non rinforzare una diretta rivale.hanno fatto un sondaggio esplorativo, ma nulla di più. La Juventus sembra essere in pole ma attenzione all'Inter con Ausilio pronto all'assalto. Il Napoli chiede 20 milioni. Attenzione però ad Antonio Conte, che già voleva Di Lorenzo all'Inter qualche anno fa, lo stima molto e potrebbe anche convincerlo a restare.