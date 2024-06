Juventus, le pretendenti per Dean Huijsen

Deanè sicuramente un pezzo pregiato del mercato della Juventus. Dopo gli ultimi sei mesi della passata stagione giocati in prestito alla Roma agli ordini prima di Jose Mourinho e poi di Daniele De Rossi ha attirato su di sé ulteriori interessi da alcune big d'Europa. Come riferisce oggi Tuttosport. C'è stima reciproca tra la Juventus e Dean ma il suo futuro sembra essere scritto: la separazione.Negli ultimi giorni a muovere i primi passi e a manifestare interesse è stato il Paris Saint Germain con Luis Enrique che apprezza molto il giovane classe 2005 della Juventus. Per Dean suonano forti però anche le sirene dalla Bundesliga, il primo club a mostrare interesse è stato certamente il Borussia Dortmund ad aprile. Lo Stoccarda ha chiesto informazioni ed il Bayer Leverkusen ha alzato il pressing. Il PSG non ha ancora parlato dal punto di vista economico, il Borussia offrirebbe tra i 20 ed i 25 milioni, la Juventus ne chiede almeno 30 e spera di scatenare un'asta per Dean.





