Juventus, le pretendenti per Dean Huijsen

Laha sempre avuto la speranza che in caso di cessione di Deanper lui si scatenasse un'asta. Il difensore classe 2005 olandese ma che ha scelto la Spagna infatti è un pezzo raro nel calcio attuale: centrale difensivo mancino e con ampi margini di crescita. Come riferisce oggi Tuttosport si sta scatenando una piccola asta per il centrale difensivo.Prezzo di base è 25 milioni di euro. Prendono parte il. Diverse pretendenti dalla Bundesliga ma alla fine a sferrare il colpo decisivo potrebbe essere il PSG. Una cosa però è certa: il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino, nonostante il suo talento evidente.





