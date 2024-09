Juventus, come ha reagito Danilo a questo inizio di stagione?

Pochi, decisamente pochi, i cinque minuti contro il Verona in tre gare disputati da. Nonostante questo il tecnico bianconero Thiago Motta lo considera ancora un punto fermo della sua Juventus e anche il capitano, anche se non essendo in campo in queste prime tre partite è stata assegnata a Federico Gatti.Stando a quanto riferisce Tuttosport il difensore brasiliano si sarebbe sentito punto nell'orgoglio da queste panchine ma ora sarebbe determinato a riprendersi il posto. L'obiettivo è quello di lavorare in silenzio e a testa bassa, certamente non ha intenzione di mollare. Tuttavia la pausa nazionali era quello che gli serviva per staccare la spina e tornare rinvigorito e determinato a riprendersi il posto.





