Danilo via a gennaio? La posizione della Juventus

"Non ci sono alibi, non ci sono scuse! C’è resilienza, lavoro e dedizione, che sono valori che impariamo alla Juventus" ha scritto nella giornata di ieri sui propri profili social il capitano della Juventus. Il giocatore che in avvio di stagione sotto la guida di Thiago Motta ha perso un po' di minutaggio ma non per questo ha perso la stima di tecnico e compagni. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosportche già ha preso a zero Adrien Rabiot starebbe provando ad accaparrarsi per gennaio Danilo. La posizione però sembra chiara.Il capitano infatti è tornato in alto nelle gerarchie, complici certamente gli infortuni ma anche la sua importanza nello spogliatoio della Vecchia Signora e per questo motivo c'è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme fino alla naturale scadenza del contratto fissata per il mese di giugno. Certo è che il Marsiglia continuerà il pressing, ma la posizione dalle parti della Continassa sembra essere chiara.





