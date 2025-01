non ha chiesto alcuna buona uscita alla Juventus, questo è quanto vi abbiamo gia raccontato negli scorsi giorni. Il difensore brasiliano però è ai margini della Vecchia Signora, fuori dalla rosa si allena addirittura a parte rispetto ai compagni di squadra alla ricerca di una sistemazione possibilmente gia nel mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Tuttosport si potrebbe anche concretizzare il trasferimento al Napoli che al momento è in pole per il capitano della Juventus ma non prima del prossimoquando ci sarà lo scontro diverso tra gli azzurri ed i bianconeri.