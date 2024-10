Danilo-Juventus, addio a gennaio? La situazione

Momento negativo per Danilo tra club e nazionale; il recente infortunio di Bremer potrebbe aprire nuovi spiragli per il capitano dellache finora non è andato oltre i 148’ in campo. Ma le contingenze del momentoil tecnico ha grande rispetto per Danilo, ma non lo considera centrale nel progetto. Così lo spazio in campo è poco, così il rinnovo appare sempre più lontano all’orizzonte. Questo ciò che scrive Tuttosport sul futuro del difensore."Il contratto di Danilo, infatti, al di là di un complesso rinnovo automatico, scadrà tra pochi mesi. EChissà, anzi, che lo scenario non possa mutare già a gennaio. I saluti anticipati non renderebbero forse giustizia al mutuo rapporto di questi anni tra le parti, ma potrebbero fare tutti contenti."