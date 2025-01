Tuttosport - Contatti Juventus-Manchester City: da un momento all'altro l'offerta per Cambiaso

Il mercato dellanegli ultimi 10 giorni passerà tanto da Andrea, che rimane un obiettivo reale del Manchester City. Come riferisce Tuttosport infatti, si attende da un momento all’altro la formalizzazione della proposta d’acquisto di Cambiaso, che vedrà come offerta 60 milioni di euro più bonus. "Di fatto si tratta del segreto di Pulcinella ma sino a quando non ci sarà nero su bianco resta tutto in sospeso. In realtà i contatti tra i due club sono frequenti per cui “il papiro” viene considerato poco più di una formalità anche se, ovviamente, sino a quando non sarà spedito non inizierà la trattativa vera e propria", scrive il quotidiano. Il Manchester City si è già mossa spendendo tanto in questo mercato ma non sembra intenzionata a fermarsi.