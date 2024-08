Chiesa al posto di Dybala: l'idea della Roma

Secondo Tuttosport, la permanenza di Pauloallaè ormai in discussione. Il club giallorosso sembra pronto a separarsi dal fantasista argentino, come dimostra l'apertura mostrata verso l'Al-Qadsiah, che ha recentemente inviato emissari a Roma per presentare un'offerta concreta.La disponibilità della Roma a trattare con il club saudita è indicativa del fatto che Dybala non rientra più nei piani del direttore tecnico Florent Ghisolfi e del tecnico Daniele De Rossi. Tuttavia, i tifosi romani hanno espresso il loro disappunto sui social, difendendo con veemenza l'ex juventino.Ieri, Carlos Novel, uno dei manager di, ha incontrato una delegazione dell'Al-Qadsiah, che ha proposto un contratto triennale da 20 milioni di euro a stagione, con la possibilità che l'offerta totale possa raggiungere i 100 milioni di euro per quattro anni. Dybala, però, sembra essere indeciso e darà una risposta all'inizio della prossima settimana. In vista di questo, la situazione potrebbe essere influenzata dalla decisione di De Rossi di lasciarlo in panchina nella partita di domenica contro il Cagliari, segno di un cambiamento nel rapporto tra il giocatore e la squadra.Nel frattempo, la Roma si sta preparando a possibili colpi di mercato, con un focus su un terzino destro. Abdulhamid dell'Al Hilal è in pole position, superando Assignon del Rennes e Pubill dell'Almeria. Inoltre, il potente agente Fali Ramadani, recentemente avvistato a Roma, potrebbe giocare un ruolo chiave nel portare un sostituto di Dybala. I nomi più caldi sono quelli di Jeremie, già seguito da Ghisolfi, e Federico Chiesa, un obiettivo storico die ora in rottura con la





