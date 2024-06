Calafiori-Juventus, la clausola che complica la trattativa

Tra Riccardoe lac'è un ospite indesiderato, che rischia di rendere decisamente impervia la strada verso il tanto desiderato matrimonio. Si tratta del, che grazie a unacontrattuale vanta il diritto al 50% degli introiti dalla sua cessione da parte del. E già questo di per sé complicherebbe non poco i ragionamenti con i rossoblù, ma a tutto ciò si aggiunge un particolare tutt'altro che irrilevante: le spettanze in favore del club svizzero valgono anche sulle valutazioni dei giocatori che eventualmente, secondo una prassi ormai consolidata, sarebbero girati al Bologna come possibili parziali contropartite (si è parlato principalmente, finora, di Tommaso Barbieri e Hans Nicolussi Caviglia).Da qui si spiega il motivo per cui nelle ultime ore è filtrata una valutazione monstre dell'eclettico difensore:, una cifra dettata appunto dal gioco al rialzo votato alla possibilità di innescare una vera e propria asta internazionale, considerando che di recente si sono mossi per Calafiori anche Chelsea, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Da parte sua l'azzurro non ha aperto a una destinazione estera, continuando a dare priorità alla Juventus di. La bozza d'intesa contrattuale è stata già impostata per un quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.