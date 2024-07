Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri si è concretizzato il primo contatto tra Giuntoli e ll'entourage di Karim Adeyemi. Un'occasione buona per ribadire l'interesse da parte della Juventus nei confronti del classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund. Da parte del calciatore c'è stata sicuramente un'apertura, ma questo non può ovviamente bastare. Il BVB, infatti, valuta il ragazzo 40 milioni di euro e - oltretutto - c'è da fare i conti anche con la concorrenza della Premier League, capitanata dall'Aston Villa.