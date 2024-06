Quanti anni ha Vlahovic?

è diventato un giocatore dellaa partire dal gennaio del 2022, quando il club bianconero con un autentico blitz di mercato è riuscito a strapparlo alla Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato. La prossima sarà dunque la terza stagione completa a Torino per l'attaccante serbo che, grazie al suo goal decisivo a Roma contro l'Atalanta, ha deciso la finale di Coppa Italia alzando al cielo il suo primo trofeo con la Vecchia Signora. Se del Vlahovic calciatore conosciamo praticamente tutto, che cosa sappiamo riguardo alla sua vita privata e alla sua quotidianità? Andiamo a scoprirlo di seguito.Dusan Vlahovic è nato il 28 gennaio del 2000 a Belgrado, capitale della Serbia. Il numero 9 bianconeroLa famiglia di Vlahovic è composta da quattro persone, di cui fanno parte i genitori, oltre alla sorella. La sua famiglia vive attualmente in Serbia ma non appena hanno occasione volano in Italia per trovare Dusan.Come riferito dal Corriere della Sera, Vlahovic è stato iscrittoper tenersi aperta un'alternativa qualora la sua carriera nel calcio non fosse decollata. La sua affermazione come giocatore, però, l'ha ovviamente costretto ad abbandonare questa strada.Dusan Vlahovic risulta attualmente fidanzato: l'attaccante serbo fa coppia con la modella, nonché connazionale,. I due si conoscono da parecchio tempo anche grazie al rapporto d'amicizia instauratosi tra le rispettive famiglie. In realtà stavano già insieme ai tempi in cui Dusan giocava nella Fiorentina, prima della rottura avvenuta dopo il trasferimento del calciatore alla Juve. Una separazione evidentemente soltanto temporenea e culminata con il recente ritorno di fiamma risalente all'estate scorsa e più precisamente, come riferito dal Corriere della Sera, ad un incontro tra i due ad Ibiza. Da quel momento c'è stato il pronto riavvicinamento e i due fanno ormai coppia fissa. Vanja, come detto, è una modella serba della quale si conosce molto poco: il suo profilo Instagram è privato e conta soltanto 270 followers. Un fatto decisamente inusuale per una fidanzata di un calciatore che invece supera i 2 milioni di seguaci sui social.Sin da giovanissimo ha mostrato una grande predisposizione anche per il basket, sport praticato da quando aveva 4 anni. Poi trovatosi di fronte ad un bivio ha scelto il calcio: il suo idolo è

Vlahovic ha delle passioni molto semplici e ama trascorrere il suo tempo libero in totale relax. Quando è a casa si dedica alla visione delle serie tv oppure di altri sport, come ad esempio la MotoGP.