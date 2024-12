Se per il ruolo di difensore centrale si sta lavorando su Francesco Coppola , sembra che sia già stata trovata la soluzione per la fascia sinistra della, che a gennaio dovrà intervenire soprattutto sulla retroguardia dopo il doppio infortunio di Pedro Felipe e Riccardo Stivanello (rottura del crociato per entrambi): previsto infatti, secondo Tuttosport, il rientro daldi, che ha già lavorato con profitto l'anno scorso con Massimo Brambilla, il quale lo riaccoglierà volentieri alle proprie dipendenze. Anche per il terzino mancino quella bianconera rappresenta l'occasione giusta per tornare protagonista dopo il semestre incolore in Calabria (appena una presenza in Serie B).