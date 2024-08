E' ufficiale il ritorno in Italia di. L'ex giocatore della- di recente trasferitosi al Salisburgo - torna subito nel Belpaese. L'ex fantasista bianconero è infatti un nuovo giocatore del Milan e andrà a rinforzare il progettoin Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale:"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Nicolò Turco dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò, nato a Tortona il 15/01/2004, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, per approdare nella stagione 2023/2024 al Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò entra a far parte della rosa di Milan Futuro".