Alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Turchia e Galles, valida per le qualificazioni agli Europei. L'allenatore della nazionale turca, Vincenzo Montella, ha deciso di puntare su Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, schierandolo dal primo minuto. Il numero 10 turco, classe 2005, ha impressionato per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, guadagnandosi un posto da titolare in questa importante partita. Yildiz è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio turco e questa sarà un'opportunità importante per dimostrare il suo valore a livello internazionale contro una squadra come il Galles.LA FORMAZIONE - Günok, Çelik, Söyüncü, Kökçü, Güler, Alper Yılmaz, Yıldız, Bardakcı, Yüksek, Müldür, Ayhan.