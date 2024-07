Kenan Yildiz può festeggiare insieme alla sua Turchia visto che vincendo contro l'Austria, la squadra di Vincenzo Montella si è qualificata ai quarti di Euro2024, dove affronterà l'Olanda. Il talento della Juventus ha giocato da titolare ed è stato in campo per quasi tutto il match. Questo il commento in pagella della Gazzetta dello Sport: "Gli manca il guizzo in zona tiro, ma è bravo a legare il gioco e si sacrifica molto in copertura". " Si spende molto per il gioco della squadra, rinunciando ad azioni personali: generoso", invece ciò che scrive Tuttosport. Entrambi i quotidiani danno 6 a Yildiz, che ancora cerca il primo gol in questi europei.