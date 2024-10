Il CT della Turchia Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide a Montenegro ed Islanda di Nations League. Ci sarà anche il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz che è particolarmente stimato dal commissario tecnico italiano Montella, come ha più volte dichiarato. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione per il doppio confronto:Portieri: Bayindir, Gunok, Sengezer, Cakir.Difensori: Bardakci, Topcu, Elmali, Kadioglu, Demiral, Muldur, Akaydin, Celik.Centrocampisti: Karazor, Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu.Attaccanti: Kutucu, Guler, Yilmaz, Yildirim, Kahveci, Yildiz, Akturkoglu, Kiliçsoy, Akgun