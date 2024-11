Si avvicina la sfida di Champions tra l'Aston Villa e la Juventus, in programma mercoledì. Ma come ci arriva la squadra di Unai Emery? In difficoltà, l’ulteriore conferma è arrivata ieri nella gara che l’Aston Villa ha pareggiato 2-2 in casa contro il Crystal Palace: in questo momento, scrive Tuttosport, la squadra di Unai Emeryeleggiava nelle parti altissime della classifica della Premier, dominando anche in Champions,e a tratti sussiegosa nell’atteggiamento, soprattutto in quel recupero palla che poi, a guardar bene, era stato uno dei segreti della straordinaria cavalcata della scorsa stagione.