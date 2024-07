Nel suo editoriale sulle colonne di Tuttosport Guidoha espresso alcune considerazioni sull'approdo disulla panchina della: "Qualcosa di analogo è stato già tentato due volte negli ultimi cinque anni:", la sua riflessione. "Due esperimenti che, seppure portatori di trofei, sono falliti, facendo addirittura pensare che la causa sia da cercare nella tradizione calcistica conservativa dei bianconeri, una questione di genetica calcistica che rigetta un calcio diverso e più moderno.Nel 1994 approdava alla Juventus Marcello, che seppe essere la sintesi hegeliana fra l’antica tesi trapattoniana e l’antitesi sacchista, dominante in quel periodo. Lippi è stato il più moderno dei tradizionalisti o il più tradizionalista dei moderni [...]. Ma non è il caso di forzare analogie, quanto di ricordare che. I presupposti perché tutto funzioni ci sono, a partire da un mercato che si sta muovendo in modo molto logico e, soprattutto, coerente con il progetto tecnico-tattico di Motta".