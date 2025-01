TS - Tomori alla Juventus è ancora possibile: la formula per convincere il Milan

AFP via Getty Images

Tomori-Juventus: operazione ancora possibile?

Laanzi: il nome del difensore inglese può tornare caldo ora che l'operazione per Ronald Araujo si è complicata. Il giocatore del Milan era pronto a trasferirsi alla Juventus, poi il cambio di allenatore con l'arrivo di Sergio Conceicao ha cambiato gli scenari e la posizione del difensore, che è tornato a giocare.In ogni caso c'è ancora la possibilità che l'operazione si faccia. Come riferisce Tuttosport, a fare la differenza potrebbe essere un corposo diritto di riscatto, che potrebbe convincere i rossoneri a privarsi dell’inglese a stagione in corso nonostante le resistenze opposte fin qui. La Juve studia la formula giusta per rimettere in piedi l'affare.