Thiago Motta ha approcciato la nuova realtà con un atteggiamento di totale empatia nei confronti del mondo bianconero. Raccontano che abbia chiesto che gli mettessero a disposizione nome e foto di tutti i dipendenti bianconeri affinché possa rivolgersi loro chiamandoli per nome quando li incrocerà allo Juventus Center e garantiscono che già a Bologna fosse molto attento ai rapporti con i dipendenti, non solo con i giocatori, scrive Tuttosport. "Quel che, rispetto agli anni rossoblù, è iniziato in maniera radicalmente differente è certcon gli ultras dentro lo spogliatoio di Casteldebole e con Motta che, si legge, si schierò a difesa della squadra sfiorando (spalleggiato, raccontano, da Medel) quasi il contatto fisico. Ecco, a Torino l’atmosfera è decisamente diversa e l’attesa del popolo bianconero è quasi messianica,