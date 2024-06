Secondo Tuttosport, lanon ha intenzione di aspettare ancora per molto Adrien, dal quale si attende una risposta definitiva sulla scelta di rinnovare o meno il contratto. I bianconeri hanno un'ultima offerta per convincere il centrocampista francese a restare: un ingaggio daper un biennale con un'opzione per una terza stagione. Intanto, comunque, il club è già attivo alla ricerca di un sostituto: il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Khéphrendel Nizza, per arrivare al quale potrebbe tornare utile anche Arek Milik come contropartita.