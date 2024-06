Juve, Rabiot rinnova? Cosa filtra

In questo momento il primo affare che Giuntoli vuol portare a termine è la conferma di Adrien Rabiot. Il vertice avuto con madame Veronique, mamma e agente del transalpino, è servito per illustrare la proposta della Juventus: due anni di contratto più opzione per il terzo e ingaggio da 7.5 milioni all’anno, scrive Tuttosport.Tutto fa pensare che il “sì” di Rabiot arriverà e nemmeno così tardi. Adrien, si legge, ha più volte detto di voler giocare gli Europei libero da pensieri contrattuali per cui il matrimonio è atteso nel giro di una decina di giorni. A contribuire ad alimentare l’ottimismo il fatto che Thiago Motta sia stato compagno di squadra di Rabiot nel Paris Saint Germain.